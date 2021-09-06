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  2. Новолуние 7 сентября: астролог дала советы, как правильно провести это время

Новолуние 7 сентября: астролог дала советы, как правильно провести это время

Уже завтра произойдет сентябрьское новолуние – оно пройдет в знаке зодиака Дева. Его точная фаза – 03:52. (МСК). 


Напомним, Дева – знак зодиака стихии Земли. Это олицетворение реальных действий и практичности. Очень большое значение имеют знания и навыки, системность, мелочь и детали. 
Новолуние, и последующие трое суток после его наступления, идеальное время для того, чтобы зарядиться новой энергией Вселенной. В период новолуния обязательно нужно загадать желания и поставить цели на следующий лунный месяц. 

Астролог Анастасия Воскресенская на своей странице в Instagram дала рекомендации и объяснила, чего следует опасаться, и на что важно обратить внимание в период приближающегося новолуния. 

Специалист подчеркнула, что возможен упадок сил и ухудшение самочувствия. Она советует сегодня лечь спать пораньше, чтобы завтра начать свой день рано и в бодром духе. 

- Новолуние в Деве - всегда про труд, интеллектуальное включение, скрупулезность, рациональность и практичность. Внедряем полезные привычки в свою жизнь, а с вредными прощаемся, - пояснила астролог. 

Анастасия Воскресенская добавила, что Венера в период новолуния будет в контакте с Плутоном. Поэтому чувства и эмоции могут обостряться, даже несмотря на всю рациональность и практичность Девы. 
Новолуние в Деве тесно связано со сферой личных отношений. В это время хорошо заканчивать токсичные отношения, очищать свой круг общения. Для тех, кто находится в ссоре, появится шанс восстановить отношения. В ближайшие дни после новолуния возможно примирение. ⠀

- Главное, чтобы избыточное осмысление планов не перешло в легкую истерику, - дала совет специалист. 

Фото: pixabay.com
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