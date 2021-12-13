SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря

Планируется, что в Минске праздничную иллюминацию запустят 15 декабря, сообщили в УП «Мингорсвет».

Фото  БЕЛТА

Начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Владлен Чухин объяснил:

– У нас функционирует система автоматизированного управления и контроля за наружным освещением, архитектурным и иллюминацией. Специальная программа регулирует график включения наружного освещения.

Диспетчеры на расстоянии следят за функционированием освещения. Если случается сбой, на компьютере срабатывает уведомление. Значит, надо отправлять аварийную бригаду.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы