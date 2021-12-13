Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря

Планируется, что в Минске праздничную иллюминацию запустят 15 декабря, сообщили в УП «Мингорсвет».

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Начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Владлен Чухин объяснил:

– У нас функционирует система автоматизированного управления и контроля за наружным освещением, архитектурным и иллюминацией. Специальная программа регулирует график включения наружного освещения.

Диспетчеры на расстоянии следят за функционированием освещения. Если случается сбой, на компьютере срабатывает уведомление. Значит, надо отправлять аварийную бригаду.