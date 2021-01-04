Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ

Результат представлен исходя из анализа высоты главных елок, установленных в столицах стран СНГ для празднования нового, 2021 года.В топ-5 вошли: Ашхабад (41 м), Ташкент (36 м), Минск( 30 м), Нур-Султан (25 м) и Бишкек (25 м).