Праздничная елка в столице закрепилась в рейтинге самых высоких в СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала ТурСтат.
Результат представлен исходя из анализа высоты главных елок, установленных в столицах стран СНГ для празднования нового, 2021 года.
В топ-5 вошли: Ашхабад (41 м), Ташкент (36 м), Минск( 30 м), Нур-Султан (25 м) и Бишкек (25 м).
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Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ