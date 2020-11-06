Новогодний выставочный проект «Музей елочных игрушек» открылся в Национальном историческом музее

Экспозиция представляет собой часть крупнейшей коллекции елочных игрушек в мире, которая ежегодно пополняется.постоянно привозит новые экземпляры из разных стран:– признался Андрей БегунПоявление новых экспонатов в собрании позволяет посещать выставку как в первый раз. Здесь можно увидеть элементы новогоднего декора из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее, а также значительное количество советских елочных игрушек.Экспозиция рассказывает об истории производства стеклянных шаров и других украшений с середины XIX века до наших дней и знакомит с традициями новогодних праздников – не только нашими привычными, но и таких экзотических мест, как Конго, Перу, Индонезия, Новая Зеландия, Северная Корея, ведь в разных странах Новый год отмечают по-разному.Но если взрослым посетителям больше интересны далекая заокеанская экзотика и ностальгия по советскому детству, то малышей больше привлекает миниатюрный интерактивный рождественский городок и множество наряженных елок.