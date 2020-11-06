Популярная выставка «Музей елочных игрушек» в преддверии Нового года в очередной раз обживает залы Национального исторического музея. Ежегодно именно здесь создается новогоднее настроение для детей и взрослых. Выставку открыли традиционным разбиванием на счастье елочного шарика.
Экспозиция представляет собой часть крупнейшей коллекции елочных игрушек в мире, которая ежегодно пополняется. Коллекционер Андрей Бегун постоянно привозит новые экземпляры из разных стран:
– Конечно, пандемия в этом году не позволила нам активно ездить и пополнять собрание, – признался Андрей Бегун. – Однако в доковидный период мы успели съездить в Израиль и привезти оттуда несколько интересных артефактов, которые вы можете увидеть на выставке.
Появление новых экспонатов в собрании позволяет посещать выставку как в первый раз. Здесь можно увидеть элементы новогоднего декора из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее, а также значительное количество советских елочных игрушек.
Экспозиция рассказывает об истории производства стеклянных шаров и других украшений с середины XIX века до наших дней и знакомит с традициями новогодних праздников – не только нашими привычными, но и таких экзотических мест, как Конго, Перу, Индонезия, Новая Зеландия, Северная Корея, ведь в разных странах Новый год отмечают по-разному.
Но если взрослым посетителям больше интересны далекая заокеанская экзотика и ностальгия по советскому детству, то малышей больше привлекает миниатюрный интерактивный рождественский городок и множество наряженных елок.
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Новогодний выставочный проект «Музей елочных игрушек» открылся в Национальном историческом музее
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Фото: Александр КУШНЕР