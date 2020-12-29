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  2. Новогодний утренник в стиле милитари: в рамках акции «Наши дети» воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники

Новогодний утренник в стиле милитари: в рамках акции «Наши дети» воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники

Гостей в форме воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната ждали с нетерпением, ведь ровно год назад курсанты Института пограничной службы Республики Беларусь уже показывали ребятам необычное представление. Когда еще в новогодней сказке увидишь среди героев пограничников, а Деда Мороза ищут по фотороботу со служебной собакой?


В этой школе-интернате обучаются и проживают 85 ребят от 4 до 17 лет. Из них почти каждый второй – сирота. У всех воспитанников есть особенности психофизического развития. От педагогов требуется не только профессиональное мастерство в обучении особенных учеников, но и большое сердце, чтобы поделиться теплом с детьми, лишенными родительской заботы. Директор школы-интерната Александр Мамченко считает, что акция «Наши дети» – хорошая возможность, чтобы каждый ребенок в стране был охвачен заботой и чтобы никто из ребят не остался без веры в новогоднее чудо:

– У нас уже не первые гости в рамках благотворительного марафона и не последние: после новогодних праздников обещали приехать волонтеры и другие гости. Ребята очень готовились: украшали комнаты, мастерили поделки. У нас созданы хорошие условия для проживания детей, есть разные кружки – спортивные, художественного творчества и даже юного пчеловода. Те, у кого есть родители, поехали на каникулы домой. А для остальных наш интернат и есть дом. Поэтому так важно, чтобы было все, как в семье: подарки, добрые слова и веселье.


Гости пришли не с пустыми руками: каждый ребенок получил сладкий подарок и настольные игры. Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенант Анатолий Лаппо рассказал, что с каждым годом акция «Наши дети» набирает обороты:

– В прошлом году пограничники побывали в 20 детских учреждениях, в этом – уже более 40 адресов. И мы ходим в гости с подарками к детям не только в новогодние праздники, но и на 1 сентября, в День пограничника и не только. Еще мы посещаем школы в отдаленных деревнях в пограничных районах. Я сам родом из Белыничей, приехал на малую родину. Ребятам хочется пожелать улыбок, здоровья и чтобы мы, взрослые, сделали все, чтобы у них было счастливое детство.


Подарки для занятия творчеством ребятам школы-интерната подарили и от районного отделения Белорусского союза женщин. А дети делились своими новогодними мечтами. 9-летняя Кира Певзнер призналась, что в письме Деду Морозу попросила у него куклу, а все детям желает счастья и здоровья. А 16-летний Алексей Савицкий написал письмо не новогоднему волшебнику, а своим родителям, которых он никогда не видел. Ответа пока не получил, но желает им, чтобы они помнили о нем и ценили, а все люди были добрее.





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Фото: САЗОНОВ Андрей
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