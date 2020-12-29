Новогодний утренник в стиле милитари: в рамках акции «Наши дети» воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники

В этой школе-интернате обучаются и проживают 85 ребят от 4 до 17 лет. Из них почти каждый второй – сирота. У всех воспитанников есть особенности психофизического развития. От педагогов требуется не только профессиональное мастерство в обучении особенных учеников, но и большое сердце, чтобы поделиться теплом с детьми, лишенными родительской заботы. Директор школы-интерната Александр Мамченко считает, что акция «Наши дети» – хорошая возможность, чтобы каждый ребенок в стране был охвачен заботой и чтобы никто из ребят не остался без веры в новогоднее чудо:Гости пришли не с пустыми руками: каждый ребенок получил сладкий подарок и настольные игры. Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенант Анатолий Лаппо рассказал, что с каждым годом акция «Наши дети» набирает обороты:Подарки для занятия творчеством ребятам школы-интерната подарили и от районного отделения Белорусского союза женщин. А дети делились своими новогодними мечтами. 9-летняя Кира Певзнер призналась, что в письме Деду Морозу попросила у него куклу, а все детям желает счастья и здоровья. А 16-летний Алексей Савицкий написал письмо не новогоднему волшебнику, а своим родителям, которых он никогда не видел. Ответа пока не получил, но желает им, чтобы они помнили о нем и ценили, а все люди были добрее.