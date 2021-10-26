SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Новогодний поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать 10 декабря

Новогодний поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать 10 декабря

Об этом сообщают на официальнном сайте национального парка со ссылкой на пресс-центр БЖД. 


Всего запланировано восемь новогодних рейсов: 10, 17, 24 и 28 декабря, а также 2, 4, 6 и 14 января.

Праздничный маршрут представляет собой тур выходного дня с выездом из Минска в пятницу вечером и возвращением вечером следующего дня. У вагонов пассажиров встретят проводницы в образах Снегурочек. 

Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский и прибывать в Брест, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. В поместье путешественники проведут весь день. Их ожидают насыщенная новогодняя экскурсионная программа, подарок от Деда Мороза и угощение ароматными блинами с травяным чаем. 

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы