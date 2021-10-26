Новогодний поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать 10 декабря

Об этом сообщают на официальнном сайте национального парка со ссылкой на пресс-центр БЖД.
Всего запланировано восемь новогодних рейсов: 10, 17, 24 и 28 декабря, а также 2, 4, 6 и 14 января.
Праздничный маршрут представляет собой тур выходного дня с выездом из Минска в пятницу вечером и возвращением вечером следующего дня. У вагонов пассажиров встретят проводницы в образах Снегурочек.
Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский и прибывать в Брест, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. В поместье путешественники проведут весь день. Их ожидают насыщенная новогодняя экскурсионная программа, подарок от Деда Мороза и угощение ароматными блинами с травяным чаем.
Фото из архива БЕЛТА