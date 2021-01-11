Детская железная дорога завершила новогодние перевозки. Всего в период с 24 декабря по 7 января поезда перевезли более четырех тысяч пассажиров, передает БЕЛТА.
"Новогодний экспресс" детской железной дороги им. К. С. Заслонова приглашал в поездку всех желающих. Гостей в вагонах развлекали герои сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей было организовано театрализованное представление "В снежном царстве, в морозном государстве". Всего, по информации БЖД, в период новогодних праздников сезона-2020/21 прошло 32 выступления артистов Минского дворца культуры и спорта железнодорожников.
– За время новогодних праздников поезда Детской железной дороги перевезли более четырех тысяч человек. Второй год подряд билеты можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет. В этом сезоне с помощью современных технологий был реализован уже каждый третий билет, – сообщили в пресс-центре.
В Белорусской железной дороге подчеркнули, что для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в вагонах была предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции и обязательный масочный режим. Вместе с тем на протяжении дня проводилась санитарная обработка подвижного состава.
Фото: БЖД
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"Новогодний экспресс" Детской железной дороги в период праздников перевез более четырех тысяч пассажиров
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