"Новогодний экспресс" будет курсировать по Детской железной дороге с 24 декабря по 7 января

С 24 декабря по 7 января по Детской железной дороге им. К.С. Заслонова будет курсировать "Новогодний экспресс". Такая информация размещена на сайте БЖД.
Отмечается, что на станции Сосновый бор будет организовано театрализованное представление "Новогоднее приключение в стране сказок" на лесной поляне с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов, а также Деда Мороза и Снегурочки.
"Увлекательное путешествие не оставит равнодушными как взрослых, так и детей", – подчеркивается в сообщении.
Путешествие в празднично украшенных вагонах в гости к Деду Морозу можно будет совершить 24–26 декабря, 29–31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января. В эти дни составы "Новогоднего экспресса" выполнят от двух до четырех рейсов. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на странице Детской железной дороги на официальном сайте БЖД.
"В поезде предусмотрена рассадка мест с учетом соблюдения социального дистанцирования. Количество мест ограничено", – уточняется в сообщении.
С 1 декабря предварительная продажа билетов на поезд в сказку доступна в кассе Детской железной дороги по адресу: Минск, пр. Независимости, 86. Номера телефонов для справок: 270-18-75, 244-67-99, 237-65-75. Купить билеты можно также через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by.
Фото: БЖД