Новогодний благотворительный бал для минских школьников состоится 30 декабря

Новогодний благотворительный бал для лучших минских школьников пройдет 30 декабря, передает БЕЛТА.
Как отметила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, «новогодний благотворительный бал для детей, достигших высоких результатов в учебной, общественной деятельности, запланирован 30 декабря на базе Дворца детей и молодежи. И, конечно же, фееричное представление предусмотрено 29 декабря в Белорусском государственном цирке».
Спикер добавила, что акция «Наши дети» – время не только замечательных мероприятий, но и добрых дел. «И вот такие добрые дела для детей со всей страны начнутся 12 декабря –в Малом зале Дворца Республики пройдет благотворительный праздник, который готовит Департамент по гуманитарной деятельности. Воспитанники интернатных учреждений, приемных, опекунских семей примут участие в концерте «Мир добра», – рассказала она. – Очень важно, чтобы в период акции ни один ребенок не остался без внимания. Благотворительные мероприятия пройдут в каждом учреждении образования. В рамках решения Мингорисполкома более 56 тысяч сладких подарков будет передано в учреждения образования, которые будут вручены детям льготных категорий в преддверии Нового года».
Напомним, что масштабная благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.