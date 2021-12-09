Новогодний благотворительный бал для минских школьников состоится 30 декабря

Как отметилаСпикер добавила, что акция «Наши дети» – время не только замечательных мероприятий, но и добрых дел.– рассказала она. –Напомним, что масштабная благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.