SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Новогодний бал во Дворце Независимости собрал лучшую молодежь страны

Новогодний бал во Дворце Независимости собрал лучшую молодежь страны

Юные, но уже заслуженные представители молодого поколения собрались сегодня во Дворце Независимости на новогодний бал, передает БЕЛТА.


Участниками торжества стали 337 юношей и девушек со всей Беларуси. Входным билетом на бал для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Среди гостей - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты конкурсов, олимпиад, конференций, представители волонтерского и студотрядовского движения, обладательницы титулов конкурсов красоты, призеры спортивных соревнований.


Как полагается в соответствии с бальными традициями, приглашены и VIP-участники. Среди участников торжества - Президент Беларуси Александр Лукашенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр культуры Анатолий Маркевич, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич.

/Будет дополнено/.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы