Мероприятие пройдет в ночь с 13 на 14 января, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
Тема Новогоднего бала этого года – сказочная история о Спящей красавице.
– Формат праздника приятно удивит даже наших постоянных зрителей: танцев будет больше. Но главное – те, кто решит принять участие в основной программе бала и будут посещать репетиции, смогут выступить на главной сцене театра, – рассказала Юлия Дятко, балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка Беларуси.
Полонез, контрданс, три разных вальса, полька, две кадрили, французская и вирджинская, – такие танцы будут в основной программе бала, которая состоит из двух отделений.
Во время антракта в фойе также сыграет оркестр, и зрители смогут уже там пройтись, например, вальсом.
– Кстати, в фойе будет много интересного. С 20:00 все гости смогут стать участниками развлекательных мероприятий. А сам Новогодний бал продлится до часа ночи, – поделились организаторы.
Планируется, что танцы будут сменяться вокальными и балетными номерами от звезд театра.
– Сейчас репетируем и готовимся. У участниц будут красивые бальные платья в пол, а у мужчин – фраки, смокинги или элегантные костюмы. Партнеров для танца ищут сами желающие, – подчеркнули организаторы.
Этот Новогодний бал пройдет в 12-й раз. Над ним работают: дирижеры - обладатель медали Франциска Скорины Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссер-постановщик Наталья Кузьменкова, балетмейстер-постановщик заслуженная артистка Беларуси Юлия Дятко, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л.П.Александровской Елена Медякова, художники Екатерина Булгакова и Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.
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Новогодний бал в Большом театре Беларуси пройдет в ночь с 13 на 14 января
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