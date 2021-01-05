Новогодний бал в Большом театре Беларуси пройдет в ночь с 13 на 14 января

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Тема Новогоднего бала этого года – сказочная история о Спящей красавице.– рассказала Юлия Дятко, балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка Беларуси.Полонез, контрданс, три разных вальса, полька, две кадрили, французская и вирджинская, – такие танцы будут в основной программе бала, которая состоит из двух отделений.Во время антракта в фойе также сыграет оркестр, и зрители смогут уже там пройтись, например, вальсом.– поделились организаторы.Планируется, что танцы будут сменяться вокальными и балетными номерами от звезд театра.– подчеркнули организаторы.Этот Новогодний бал пройдет в 12-й раз. Над ним работают: дирижеры - обладатель медали Франциска Скорины Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссер-постановщик Наталья Кузьменкова, балетмейстер-постановщик заслуженная артистка Беларуси Юлия Дятко, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л.П.Александровской Елена Медякова, художники Екатерина Булгакова и Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.