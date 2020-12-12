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Новогодний бал для школьников прошел в Бобруйске

Около 130 школьников, отличившихся в учебе, творчестве и спорте, под звуки оркестра вальсировали сегодня в празднично украшенном зале Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. Галантные парни и очаровательные девушки грациозно и непринужденно выполняли сложные па. Венский вальс и галоп, полонез и танго – в вихре танца ребята в очередной раз показали, что талантливый человек талантлив во всем.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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