Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.
Фото из архива
– Бал предполагают провести в белорусских традициях. Классическую часть откроет полонез дебютантов и завершится она кадрилью. Музыкальное сопровождение организует Президентский оркестр.
Участниками бала станут старшеклассники и студенты, которые добились высоких результатов в учебе, спорте или творчестве.
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Новогодний бал для молодежи пройдет 28 декабря
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