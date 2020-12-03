Новогодние ярмарки в Минске откроются 18 декабря

Ярмарка «Калядны кирмаш» развернется в этом сезоне на двух площадках – у Дворца спорта и на Октябрьской площади с 18 декабря по 14 января.На Октябрьской площади (вдоль проспекта) установят 12 павильонов типа «соты». Свои товары предложат павильоны «Белорусские деликатесы», «Шашлычный дом», «Бульбаш», «Мечта сластены», «Кондитерская лавка» и пр. Можно будет приобрести и елочные игрушки, и праздничные сувениры. Ярмарка на этой площадке будет работать 18–23 декабря – с 12 до 20 часов, 24–30 декабря – с 12 до 23 часов, в новогоднюю ночь – до 4 утра, 2–14 января – с 12 до 20 часов.У Дворца спорта новогодний товар и угощения расположат в 20 деревянных домиках-шале. Они будут принимать посетителей в будни с 14 до 23 часов, в выходные дни – с 12 до 23, в новогоднюю ночь – до 4 утра. Предусмотрена и культурно-развлекательная программа.Праздничные гулянья организуют и во всех районах столицы в новогоднюю ночь до 3 часов. В предпраздничные дни в районах также пройдут ярмарки, подробнее о них можно будет узнать на сайтах районных администраций.