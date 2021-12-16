УП «Мингорсвет»: новогодняя иллюминация столицы удивит красотой и художественным вкусом

Праздничная иллюминация уже включена в столице. Светодиодная красота на протяжении месяца будет радовать жителей и гостей Минска.





В будние дни огни зажигаются вместе с городским освещением и горят до 24:00, но на католическое и православное Рождество, а также в Новый год и старый Новый год они будут светиться до половины шестого утра.

В этом году главная елка страны на Октябрьской площади заиграет новыми красками. Она украшена оригинальной пиксельной сеткой, создающей множество необычных картин. Также на красоту современных пиксельных елок можно полюбоваться у Дворца спорта и ВЦ "БелЭкспо". Всего установлено 32 елки в центре и микрорайонах Минска.





Иллюминации в Минске в этом году состоит из почти 117 километров проводов, 3780 гирлянд и 88 световых объемных композиций.

Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет», добавил:

– У нас богатый опыт в создании новогодних оформлений столицы. В части электробезопасности мы с каждым годом совершенствуемся. Все гирлянды энергоэффективны, наиболее безопасны по причине низковольтного напряжения на проводе (24 вольта). Современные светодиодные конструкции мало потребляют электрической энергии. Все минские елки разные и по-своему хороши. Они оформлены с художественным вкусом и по современнейшим технологиям. Ярких гирлянд становится в белорусской столице все больше.



























