Новогоднее поздравление министра внутренних дел

Следуя славным традициям, органы и подразделения внутренних дел, внутренние войска с честью выполнили ответственные задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Это стало возможным благодаря самоотверженной, порой с риском для жизни и здоровья, работе всего личного состава.Благодарю сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал системы Министерства внутренних дел за образцовое исполнение служебного и воинского долга, добросовестный труд в уходящем году. Самые теплые поздравления адресую членам ваших семей. Наши успехи - общие, и в них немалая заслуга родных и близких.Все мы искренне признательны ветеранам органов внутренних дел и внутренних войск, патриотизм и мужество которых всегда будут примером для новых поколений правоохранителей. Искренняя преданность долгу, нацеленность на достижение результата, не считаясь с личным временем,стойкость перед всеми вызовами в нашей нелегкой, но благородной профессии - вот основополагающие принципы, которые остаются актуальными и сегодня.Дорогие друзья! Пусть новый год станет счастливым для каждого и сбудутся заветные мечты! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и труде, счастья, мира, благополучия и долголетия.