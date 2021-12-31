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Новогоднее поздравление министра внутренних дел

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Следуя славным традициям, органы и подразделения внутренних дел, внутренние войска с честью выполнили ответственные задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Это стало возможным благодаря самоотверженной, порой с риском для жизни и здоровья, работе всего личного состава.

Благодарю сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал системы Министерства внутренних дел за образцовое исполнение служебного и воинского долга, добросовестный труд в уходящем году. Самые теплые поздравления адресую членам ваших семей. Наши успехи - общие, и в них немалая заслуга родных и близких.

Все мы искренне признательны ветеранам органов внутренних дел и внутренних войск, патриотизм и мужество которых всегда будут примером для новых поколений правоохранителей. Искренняя преданность долгу, нацеленность на достижение результата, не считаясь с личным временем,стойкость перед всеми вызовами в нашей нелегкой, но благородной профессии - вот основополагающие принципы, которые остаются актуальными и сегодня.

Дорогие друзья! Пусть новый год станет счастливым для каждого и сбудутся заветные мечты! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и труде, счастья, мира, благополучия и долголетия.

Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции  И.В.Кубраков

МВД РБ
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