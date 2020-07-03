Нового премьер-министра назначили во Франции

Ранее французское правительство вслед за главой кабинета министров ушло в отставку, сообщает Euronews.

Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции. Ранее он координировал постепенную отмену карантинных мер.

—Президент республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Новому премьеру в июне исполнилось 55 лет. Еще весной Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина. За год до этого он был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года.