Новое здание Октябрьского РОВД открыли в Витебске

Правоохранители переехали с улицы Суворова, где отдел располагался почти четверть века, на улицу Терешковой, 24.Для Витебщины этот объект знаковый, поскольку последний раз новое здание под нужды милиции возводилось в области в 1980-е.Не одно поколение милиционеров работало в дискомфорте в приспособленном помещении в историческом центре города, где не было условий и для приема граждан.Новое трехэтажное здание соответствует всем современным стандартам. Здесь есть все для продуктивной работы и совершенствования профмастерства – тир, тренажерный, спортивный и актовый залы.– подчеркнул, поздравляя коллег с новосельем.В спорткомплексе смогут заниматься не только сотрудники этого райотдела, но и члены их семей, коллеги из городских подразделений. Прорабатывается вопрос, чтобы здесь упражнялись дети, состоящие на учете в Октябрьском РОВД.В новом здании видеонаблюдение выведено на пульт дежурного, что ускорит оперативность реагирования и обеспечит порядок в одном из самых крупных районов Витебска с населением более 130 тысяч человек.Со следующего года будут введены биометрические паспорта. В этом здании есть все необходимое для этого оборудование. Кроме того, в паспортно-визовом отделе теперь есть где посетителям воды попить, а также игровая комната для детей.В стране продолжится программа по улучшению условий работы милиции, что влечет за собой улучшение качества обслуживания населения.