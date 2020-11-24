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  2. Новое здание Октябрьского РОВД открыли в Витебске

Новое здание Октябрьского РОВД открыли в Витебске

В Витебске сегодня торжественно открыли новое административное здание отдела внутренних дел администрации Октябрьского района.


Правоохранители переехали с улицы Суворова, где отдел располагался почти четверть века, на улицу Терешковой, 24.

Для Витебщины этот объект знаковый, поскольку последний раз новое здание под нужды милиции возводилось в области в 1980-е.

Не одно поколение милиционеров работало в дискомфорте в приспособленном помещении в историческом центре города, где не было условий и для приема граждан.


Новое трехэтажное здание соответствует всем современным стандартам. Здесь есть все для продуктивной работы и совершенствования профмастерства – тир, тренажерный, спортивный и актовый залы.

Здание открыто не только для улучшения работы сотрудников органов внутренних дел Октябрьского РОВД, но и для улучшения качества обслуживания населения, – подчеркнул министр МВД Иван Кубраков, поздравляя коллег с новосельем.


В спорткомплексе смогут заниматься не только сотрудники этого райотдела, но и члены их семей, коллеги из городских подразделений. Прорабатывается вопрос, чтобы здесь упражнялись дети, состоящие на учете в Октябрьском РОВД.

В новом здании видеонаблюдение выведено на пульт дежурного, что ускорит оперативность реагирования и обеспечит порядок в одном из самых крупных районов Витебска с населением более 130 тысяч человек.



Со следующего года будут введены биометрические паспорта. В этом здании есть все необходимое для этого оборудование. Кроме того, в паспортно-визовом отделе теперь есть где посетителям воды попить, а также игровая комната для детей.

В стране продолжится программа по улучшению условий работы милиции, что влечет за собой улучшение качества обслуживания населения.







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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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