Новое правительство Чехии отказалось продлевать режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Новое правительство Чехии, назначенное в пятницу президентом республики Милошем Земаном, на своем первом заседании приняло решение отказаться от продления в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, который должен был действовать по 25 декабря. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнил премьер-министр Чехии Петр Фиала, «правительство приняло решение не обращаться в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии) с просьбой продлить режим ЧС». Впрочем, по его словам, если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится, в стране все же продлят режим ЧС.
Глава правительства отметил, что с 26 декабря в стране в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары. Напомним, что сейчас для заведений в Чехии действует комендантский час: они должны быть закрыты с 22:00 до 5:00.
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