SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Новое правительство Чехии отказалось продлевать режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Новое правительство Чехии отказалось продлевать режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Новое правительство Чехии, назначенное в пятницу президентом республики Милошем Земаном, на своем первом заседании приняло решение отказаться от продления в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, который должен был действовать по 25 декабря. Об этом пишет ТАСС.


Как уточнил премьер-министр Чехии Петр Фиала, «правительство приняло решение не обращаться в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии) с просьбой продлить режим ЧС». Впрочем, по его словам, если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится, в стране все же продлят режим ЧС.

Глава правительства отметил, что с 26 декабря в стране в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары. Напомним, что сейчас для заведений в Чехии действует комендантский час: они должны быть закрыты с 22:00 до 5:00.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы