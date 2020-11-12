Новицкий: у работающих нет желания и времени бегать по митингам

Отвечая на вопрос ведущего, не проникают ли политические скандалы и противоречия, сотрясающие ныне США, в зону подготовки космонавтов, находящийся в такой зоне под Хьюстоном Олег Новицкий заметил:Прокомментировал космонавт и волну политической нестабильности, накрывшую целый ряд регионов на постсоветском пространстве: