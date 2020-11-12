Есть люди, для которых важно участвовать в митингах, высказывать свое мнение, устраивать скандалы. А есть люди, которые просто выполняют свою работу. И у них нет ни времени, ни желания бегать по митингам и кому-то что-то доказывать. Об этом в программе «Марков. Ничего личного», вышедшей сегодня в эфире телеканала ОНТ, заявил летчик-космонавт белорусского происхождения, Герой России Олег Новицкий.
Отвечая на вопрос ведущего, не проникают ли политические скандалы и противоречия, сотрясающие ныне США, в зону подготовки космонавтов, находящийся в такой зоне под Хьюстоном Олег Новицкий заметил:
– Космос вне политики. Мы общаемся с партнерами, они нам помогают оформлять визы, приезжают к нам на подготовку – так же, как и мы к ним. Сейчас конфликтов много во всех странах, согласитесь, просто надо быть немного выше. Есть люди, для которых важно участвовать в митингах, высказывать свое мнение,правильное оно или неправильное, устраивать скандалы. А есть люди, которые просто выполняют свою работу. Думаю, когда вы работаете, у вас нет особого желания и времени бегать по митингам и кому-то что-то доказывать. Вы просто выполняете свою работу, как и любой другой человек.
Прокомментировал космонавт и волну политической нестабильности, накрывшую целый ряд регионов на постсоветском пространстве:
– Мое мнение – это ситуация, навязанная извне. Работающие в своей стране мир и спокойствие в ней берегут. И когда начинаются волнения, понимаешь, что идут некие вливания со стороны.
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Новицкий: у работающих нет желания и времени бегать по митингам
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Фото: Виталий ГИЛЬ