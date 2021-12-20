Новицкий – о присуждении ордена Дружбы народов: это большая честь, и я надеюсь поблагодарить Президента лично

Космонавт Олег Новицкий во время прямой телефонной линии, которую провел издательский дом «Беларусь сегодня», поделился своими эмоциями от присуждения ордена Дружбы народов.
О том, что Олег Новицкий награжден орденом Дружбы народов, стало известно в пятницу, 17 декабря. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.
– Такую награду Александр Лукашенко вручал космонавту Петру Климуку, патриарху Московскому и всея Руси Алексию II… Для вас это большая честь? – поинтересовалась ведущая прямой линии Наталья Остапчук.
– Это, безусловно, большая честь. Я очень благодарен и надеюсь это все-таки сказать Главе государства лично. Это очень высокая награда, и я польщен, что, может быть, не столько мой труд, сколько отношение к родной земле позволило ее получить, – сказал Олег Новицкий.
Космонавт отметил, что, хоть по паспорту он гражданин РФ, «по месту рождения и по характеру – 100% белорус». Напомним, что Олег Новицкий родился в Червене (Минская область).