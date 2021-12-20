Новицкий – о присуждении ордена Дружбы народов: это большая честь, и я надеюсь поблагодарить Президента лично

О том, что Олег Новицкий награжден орденом Дружбы народов, стало известно в пятницу, 17 декабря. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.поинтересовалась ведущая прямой линии Наталья Остапчук.сказал Олег Новицкий.Космонавт отметил, что, хоть по паспорту он гражданин РФ, «по месту рождения и по характеру – 100% белорус». Напомним, что Олег Новицкий родился в Червене (Минская область).