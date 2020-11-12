Новицкий: космонавту нужно быть достойным представителем своей страны

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ТАСС

Ведущий программы, председатель Второго национального телеканала (ОНТ) Марат Марков напомнил, что недавно Александр Лукашенко встречался с главой корпорации «Роскосмос», после чего было сделано несколько важных заявлений. Во-первых, Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный. Во-вторых, республика будет готовить собственного профессионального космонавта. Поэтому ведущий обратился к Олегу Новицкому с вопросом, что действующий космонавт посоветовал бы будущим участникам такой программы подготовки.– заметил Олег Новицкий.При этом сам Олег Новицкий, учившийся в трех авиационных училищах, космонавтом стал достаточно быстро – после 6 лет подготовки. Его мнение на этот счет таково: