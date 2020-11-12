Космонавт не просто должен быть профессионалом своего дела. Ему следует быть здоровым, образованным – и достойным представителем своей страны. Уверенность в этом высказал сегодня в эфире программы «Марков. Ничего личного», вышедшей на телеканале ОНТ, летчик-космонавт белорусского происхождения, Герой России Олег Новицкий.
Фото: ТАСС
Ведущий программы, председатель Второго национального телеканала (ОНТ) Марат Марков напомнил, что недавно Александр Лукашенко встречался с главой корпорации «Роскосмос», после чего было сделано несколько важных заявлений. Во-первых, Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный. Во-вторых, республика будет готовить собственного профессионального космонавта. Поэтому ведущий обратился к Олегу Новицкому с вопросом, что действующий космонавт посоветовал бы будущим участникам такой программы подготовки.
– Надо исходить из требований, которые будут предъявляться к этому человеку, – заметил Олег Новицкий. – Но в любом случае нужно быть здоровым, образованным и быть достойным представителем своей страны.
При этом сам Олег Новицкий, учившийся в трех авиационных училищах, космонавтом стал достаточно быстро – после 6 лет подготовки. Его мнение на этот счет таково:
– Это нормально, все зависит от программы полета и частоты выполнения полетов. Чем чаще мы летаем, тем быстрее продвигается очередь молодых космонавтов. Сейчас, к сожалению, у нас лишь 2 старта в год, поэтому это движение немного замедлилось. Но, к примеру, Иван Вагнер, недавно вернувшийся из космоса, шел к первому полету примерно столько же, как и я: порядка пяти-шести лет.
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Новицкий: космонавту нужно быть достойным представителем своей страны
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