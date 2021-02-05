Полимеры, бумага или многоразовая тара — что экологичнее?

Биоразлагаемая, бумажная? Какой должна быть самая экологическая упаковка? Очевидно одно: не пластиковая. Постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года № 7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Введен запрет на пластик в общепите. Но всегда ли биоупаковка самая экологичная? Вопрос изучила корреспондент «Р».





Старший научный сотрудник Сергей Корзан демонстрирует материалы, из которых изготавливают упаковку.



Беда времени

Неудивительно, что вместе с товарами с приставкой «био» мы получили биоупаковку. Так, может, вот оно — решение? На ощупь эти пакеты совсем другие, мягкие, а главное, на них есть пометка об экологичности. По логике ее гарантия — входящие в состав пакета натуральные компоненты. Такой материал, поясняют эксперты, сделан из биомассы — кукурузы, картофеля, соломы, опилок, а не ископаемых ресурсов. Но в некоторых случаях такое заявление — лишь маркетинговый ход, говорят экологи. По мировым исследованиям, сегодня из более двух миллионов тонн от мировых мощностей по производству биополимеров действительно биоразлагаемые — лишь половина. Да, остальные содержат в своем составе биоматериалы. Что в итоге? Чаще такой биопакет распадется на мелкие кусочки, образуя все тот же микропластик.







Основным сырьем для производства фасовочных биопакетов, говорит ученый, является полимолочная кислота.



Не верить на слово





Опасность заключается еще и в том, что пока в экологичность биопластиков нам приходится почти что верить на слово. Стандартам к такой упаковке в нашей стране еще предстоит появиться. Это запланировано на 2020—2025 годы. В первую очередь, рассказал начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, предусмотрена разработка стандартов, которые бы обеспечивали требования к производству биоразлагаемой упаковки:



Основным сырьем для производства фасовочных биопакетов, говорит ученый, является полимолочная кислота, которая синтезируется из молочной. Сама же молочная кислота — вполне возобновляемый продукт, который можно получить практически из любой растительной биомассы. К слову, пока что белорусам биоразлагаемая упаковка не дается: производят ее с использованием зарубежного сырья. Тем не менее разработка упаковки ведется в Институте общей неорганической химии НАН.







В экологичность биопластиков нам приходится почти что верить на слово.



Вопрос открыт

То, что пластик — беда нашего времени, сомнений не вызывает. И не потому, что он где-то там, далеко, за сотни километров в Мировом океане. Он рядом — на каждой свалке, в контейнере рядом с домом. И, если не принять меры, почти в первозданном виде достанется нашим потомкам. В Минприроды рассказали, что, по экспертным оценкам, более трети пластиков, которые производятся в мире, — это одноразовая упаковка. 96 процентов такой упаковки отправляется на свалку уже в первый год своей жизни! Мы с вами ежегодно выбрасываем 280 тысяч тонн отходов пластика, а это около 30 килограммов на каждого. На долю упаковки приходится половина этой цифры.Есть еще один не менее важный вопрос: а как биоупаковка влияет на продукты питания? Этот ответ ищут наши ученые. Работы Национальной академии наук запланированы на 2020—2025 годы. Суть в том, чтобы не только дать оценку биоупаковке, которая есть на рынке уже сегодня, но и в том, чтобы оценить ее пользу или вред для пищевых продуктов. Конечной целью исследований должны стать рекомендации по установлению предполагаемых сроков годности отдельных групп пищевых продуктов с учетом их свойств при хранении в биоразлагаемой упаковке. Такое исследование ведется в НПЦ НАН по продовольствию, рассказал старший научный сотрудник центра, руководитель группы упаковки отдела новых технологий и техники Сергей Корзан:С бумагой, конечно, вопросы есть. Но их, отмечают экологи, намного меньше. И не только потому, что в стране десятки фирм, которые эту упаковку уже производят, но и потому, что процессы переработки бумаги отрабатывались многие годы. И все же не всегда, например, бумажный стаканчик с кофе способен выдержать серьезную нагрузку влагой и температурой. И далеко не вся загрязненная пищевыми продуктами бумага идет в переработку — и это проблема. Есть еще один важный вопрос: какое сырье используется для производства бумажной упаковки? Если макулатура — большой плюс. Ведь это означает экономию электроэнергии, воды и даже сокращение выбросов углекислого газа.С другой стороны, отмечают ученые, в отличие от стекла бумагу и картон нельзя подвергать рециклу бесконечно: волокна целлюлозы разрушаются. И при использовании, и в производственных процессах, и при удалении краски. Значит, любой бумажный пакет однажды тоже станет мусором и отправится в печь или на полигон. Разве что без вреда для природы.Что ж, пока, по мнению экологов, лучшая упаковка — многоразовая, которую можно помыть, постирать и взять с собой снова. Но не исключено, что ученые и новаторы совсем скоро скажут свое новое веское слово в решении проблемы упаковки.