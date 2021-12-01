Новейшие разработки протезирования и средств реабилитации для инвалидов продемонстрировали в БПОВЦ

Сегодня в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре (БПОВЦ) состоялся круглый стол “Внедрение новых технологий в протезировании и изготовлении средств реабилитации” и тематическая выставка продукции для людей с ограниченными возможностями. Встреча традиционно проходит в Международный день инвалидов.





Представители общественных организаций инвалидов вместе с Иваном Лавриновичем, заместителем Министра труда и соцзащиты, обсудили вопросы обеспечения средствами индивидуальной реабилитации людей с инвалидностью.

В начале презентации продукции БПОВЦ Иван Лавринович подчеркнул:

- Примерно 250 тысяч белорусов обеспечиваются современными средствами реабилитации. Для этих целей расходуются из бюджета более 50 миллионов рублей. Практически все средства реабилитации для потребителей бесплатные. С каждым годом линейка данной продукции расширяется. В БПОВЦ работает собственное конструкторское бюро, которое рассматривает и анализирует международные образцы. На базе лучших из них мы делаем свои продукты, не уступающие по качеству и по цене. Могу сказать, что отзывы наших инвалидов о новых разработках последних лет только положительные. Вообще, ежегодно предлагается порядка 30 новинок в протезировании и изготовлении средстве реабилитации. В следующем году планируется внедрить под 25 новых разработок, которые уже зарекомендовали себя в поликлиниках и больницах, сообществах инвалидов, площадках на базе БПОВЦ. Мы видим, что благодаря апробации разных изделий и оборудования качество продукции для инвалидов постоянно повышается. Сотрудничаем с другими странами. Демонстрируем продукцию протезного завода в России, Узбекистане, Армении. Выходим на рынок Казахстана.





Номенклатура средств реабилитации, предоставляемых за счет средстве республиканского и местного бюджетов, составляет 72 наименования изделий. Более 70 процентов из них выпускает БПОВЦ и филиалы.

Из 64 средств реабилитации для детей-инвалидов, 54, а это почти 85 процентов, выдаются бесплатно, в том числе дорогостоящие кресла-коляски, аппараты для вентиляции легких, слуховые аппараты, велосипеды трехколесные, протезы, ортезы и ортопедическая обувь.





Заместитель директора по производству главный инженер центра Игорь Холопица рассказал, что сегодня предприятие выпускает изделия серийного производства, индивидуальные протезы и средства реабилитации. К слову, только в этом году специалистами БПОВЦ было разработано более 1,5 тысячи индивидуальных изделий.

- Только в 2021 году освоено производство 10 новых серийных изделий, еще 18 внедряются в серийное производство, 22 находятся на испытаниях, на 8 получены регистрационные удостоверения и 11 находятся на регистрации. В протезировании и ортезировании применяются современные технологии: протезирование с применением гелевых лайнеров, вакуумных систем, ортезирование по методу Шено, KAFO, AFO инновационные материалы (термопласты). Для изготовления протезов используются комплектующие ведущих мировых производителей.





Специалисты предприятия заверили, что и в дальнейшем продолжат плодотворную работу по поиску новых технологических решений для максимального удовлетворения высоких требований потребителей к средствам реабилитации, которые будут выше аналогов по функциональному назначению и степени новизны.



































