Новая Зеландия откроет границы для привитых против COVID-19 туристов 30 апреля 2022 года

Прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции новозеландцы смогут въезжать в Новую Зеландию из Австралии без карантина с 17 января будущего года, граждане других стран после двухкратной прививки против COVID-19 смогут посещать страну с 30 апреля 2022 года, пишет ТАСС.
– Полностью вакцинированные новозеландцы и постоянные жители страны смогут въехать в Новую Зеландию из Австралии, не останавливаясь в карантине, с 23:59 [13:59 по минскому времени] 16 января 2022 года. Привитые [двумя компонентами вакцины против COVID-19] обладатели новозеландских виз и граждане Австралии смогут прибывать на территорию Новой Зеландии без карантина с 23:59 [13:59 по минскому времени] 13 февраля 2022 года, – уточнил информацию министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.
По его словам, с 30 апреля будущего года Новая Зеландия откроет свои границы для прошедших полный курс вакцинации путешественников из всех стран мира.
– Даже полностью вакцинированным путешественникам все равно необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 перед полетом, подтверждение вакцинации и задекларировать историю своих поездок, – добавил Крис Хипкинз.
Наряду с этим прибывшие на территорию Новой Зеландии должны пройти повторное тестирование спустя сутки после прилета и принять меры к самоизоляции на неделю, после чего еще раз сдать тест на коронавирусную инфекцию.
– Действие требования об обязательном семидневном периоде изоляции является важным элементом сохранения безопасности сообщества, однако это требование, как и другие, будет периодически пересматриваться с учетом риска, создаваемого путешественниками, въезжающими в Новую Зеландию, – отметил он.
За все время диагноз COVID-19 в Новой Зеландии подтвердили у 10 609 пациентов. Вылечились 5533 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. COVID-19 унес жизни 40 человек. Под наблюдением врачей находятся 5036 пациентов с активной формой коронавируса, 66 из них остаются в медучреждениях страны.
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