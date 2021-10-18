Новая версия оболочки MIUI расстроит пользователей смартфонов Xiaomi

По данным Gizmochina, новая версия оболочки в качестве базы получит устаревший Android 11. Возможно, большое обновление в будущем году принесет и 12-го "робота", когда MIUI 13 станет доступна для глобальных версий гаджетов Xiaomi.MIUI 13 принесет на смартфоны Xiaomi обновленный интерфейс. В перечень измененных элементов также войдут значки приложений и виджеты. Сообщается и о неком новом функционале.Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station, закрытый бета-тест MIUI 13 стартует уже в декабре нынешнего года. Ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь отмечал, что оболочка будет анонсирована в конце 2021 года.