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Новая версия оболочки MIUI расстроит пользователей смартфонов Xiaomi

Оболочка MIUI 13, которая используется в смартфонах компании Xiaomi, будет основана на Android 11, передает РИА Новости.


По данным Gizmochina, новая версия оболочки в качестве базы получит устаревший Android 11. Возможно, большое обновление в будущем году принесет и 12-го "робота", когда MIUI 13 станет доступна для глобальных версий гаджетов Xiaomi.

MIUI 13 принесет на смартфоны Xiaomi обновленный интерфейс. В перечень измененных элементов также войдут значки приложений и виджеты. Сообщается и о неком новом функционале.

Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station, закрытый бета-тест MIUI 13 стартует уже в декабре нынешнего года. Ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь отмечал, что оболочка будет анонсирована в конце 2021 года.
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Фото: РЕЙТЕР
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