После установки iOS версии 14.5.1 производительность смартфонов iPhone уменьшилась. Это планируется исправить уже в следующем обновлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Mydrivers.
Обновив смартфон, пользователи яблочных гаджетов получили не только новые функции, но и некоторые проблемы. Владельцы свежих iPhone 11 и iPhone 12 жалуются на замедление, сбои в работе интерфейса и просадки производительности в играх.
Компания Apple оперативно отреагировала на проблему и уже начала работу над iOS 14.6, которая находится в стадии бета-тестирования. Официальная версия будет выпущена для всех пользователей примерно через 2 недели. В ней решат баги актуальной iOS.
Новую iOS 15 представят на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, которая пройдет 7 июня. До пользователей iPhone операционная система доберется осенью 2021 года.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2014
Новая версия iOS замедлила смартфоны iPhone
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