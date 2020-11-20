Новая техника и оборудование: дорожники готовы к зиме

Сейчас в качестве противогололедных материалов на дорогах используют галит «А» – минеральный концентрат, хорошо растворимый в воде, гигроскопичный, основу которого составляет хлористый натрий, проще говоря, соль, а также смесь, которая состоит из крупного природного песка и того же галита.Только в Первомайском районе Минска с гололедом борются 14 комбинированных дорожных машин, которые рассыпают противогололедные материалы. Дорожную сеть в зимний период там обслуживают 58 единиц техники. В хранилище уже завезено 600 тонн соли, запас которой будет пополняться по мере необходимости, и 3000 тонн песчано-соляной смеси.В этом году ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» закуплено 210 пластиковых контейнеров для хранения песка на остановочных пунктах общественного транспорта, а также две новые единицы техники: пескосолеразбрасыватель, который устанавливается на 20-тонный самосвал, и лейка на трактор, для посыпания тротуаров.Согласовано место для временного складирования снега, убранного с улиц. В Первомайском районе такой полигон разместится по адресу ул. Уручская, 31.