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Новая техника и оборудование: дорожники готовы к зиме

На днях снег и мороз устроили небольшую проверку готовности дорожных служб к зимнему сезону. Испытание выдержано. 


Сейчас в качестве противогололедных материалов на дорогах используют галит «А» – минеральный концентрат, хорошо растворимый в воде, гигроскопичный, основу которого составляет хлористый натрий, проще говоря, соль, а также смесь, которая состоит из крупного природного песка и того же галита.   

Только в Первомайском районе Минска с гололедом борются 14 комбинированных дорожных машин, которые рассыпают противогололедные материалы. Дорожную сеть в зимний период там обслуживают 58 единиц техники. В хранилище уже завезено 600 тонн соли, запас которой будет пополняться по мере необходимости, и 3000 тонн песчано-соляной смеси. 

В этом году ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» закуплено 210 пластиковых контейнеров для хранения песка на остановочных пунктах общественного транспорта, а также две новые единицы техники: пескосолеразбрасыватель, который устанавливается на 20-тонный самосвал, и лейка на трактор, для посыпания тротуаров.  

 Согласовано место для временного складирования снега, убранного с улиц. В Первомайском районе такой полигон разместится по адресу ул. Уручская, 31.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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