Новая регулировка оплаты труда в госорганизациях, увеличение пособий на детей и соцпенсий – какие изменения ждут белорусов 1 мая

Фото: Алексей Бибиков
Бюджет прожиточного минимума вырастет на 4%Новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 273,27 рубля. Такой показатель устанавливается с 1 мая по 31 июля 2021-го. Размеры БПМ по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2021 года) распределятся следующим образом: трудоспособное население – 303,53 рубля, пенсионеры – 207,06 рубля, дети в возрасте до трех лет – 174,51 рубля, дети от 3 до 6 лет – 241,29 рубля, дети от 6 до 18 лет – 294,36 рубля.
Увеличатся пособия семьям, воспитывающим детейК примеру, пособие для женщин, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере 273,27 рубля. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит 2732,70 рубля, второго и последующих – 3825,78 рубля. А вот ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере 136,64 рубля. Изменения коснутся и пособий на детей из отдельных категорий семей, детей-инвалидов и инфицированных ВИЧ. Подробнее об этом можно почитать тут.
Фото: Андрей Сазонов
Вырастут социальные пенсииСоциальная пенсия также увеличится пропорционально изменению БПМ. Например, инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, будет назначено 300,60 рубля, инвалидам с детства II группы – 259,61 рубля. Мужчины старше 65 и женщины, достигшие 60, которые не получают трудовую пенсию, смогут рассчитывать на социальную в размере 136,64 рубля. Увеличатся и выплаты детям-инвалидам до 18 лет при разных степенях утраты здоровья. Полный список соцпенсий по категориям опубликован здесь.
Также увеличатся повышения к пенсиям, предусмотренные для отдельных категорий пенсионеров; доплаты и надбавки пенсионерам, достигшим возраста 75 и 80 лет; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Фото: Владимир Шлапак
Изменится регулирование размеров оплаты труда в госорганизацияхСовмин скорректировал подходы к регулированию повышения размеров оплаты труда работников госорганизаций и организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, в зависимости от роста производительности труда.
Руководители государственных организаций получат право изменять размеры оплаты труда и (или) структуру зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами. Также они смогут повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс. При этом есть условие – соотношение роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении.