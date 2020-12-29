Новая радиобезэховая камера в Минске позволит экономить на испытаниях электротранспорта десятки тысяч евро

поделился Владимир Король.Предприятие несколько лет выпускает электротранспорт. Это инновационный продукт, требования к которому постоянно растут и ужесточаются.рассказал:По его словам, испытания будут полностью соответствовать мировым стандартам и приниматься любыми лабораториями, сертификационными органами в мире.Благодаря новой лаборатории процесс прохождения испытаний возможно ускорить не менее чем в пять раз. Более того, в любой момент предприятие сможет запланировать проведение испытаний и провести их буквально в течение 1–2 дней.