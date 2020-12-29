Новая радиобезэховая камера в Минске позволит экономить на испытаниях электротранспорта десятки тысяч евро

Новая испытательная площадка – радиобезэховая камера для промышленного оборудования и транспортных средств, в том числе крупногабаритных, которая открылась сегодня в Минске на базе БелГИСС, позволит снизить затраты на проведение испытаний электротранспорта белорусских производителей. Об этом рассказал генеральный директор «Белкоммунмаш» Владимир Король.
– Открытие испытательной площадки – серьезное событие для нас. Это снимает большие затраты для всех производителей. Ранее, чтобы провести испытания, необходимы были десятки тысяч евро. Они проводились за пределами Беларуси. Центр открывает большие перспективы для бизнеса в странах СНГ, – поделился Владимир Король.
Предприятие несколько лет выпускает электротранспорт. Это инновационный продукт, требования к которому постоянно растут и ужесточаются. Директор –главный конструктор научно-производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко рассказал:
– Известно, что электричество, особенно переменный ток, выдает помехи. Чтобы проводить замеры помех и чтобы обеспечить помехоустойчивость от нашего оборудования, такие испытания, которые мы сможем проводить в Беларуси, очень важны. С введением в строй этой камеры мы сможем оперативно реагировать на все требования, которые появляются в мировом электротранспортостроении.
По его словам, испытания будут полностью соответствовать мировым стандартам и приниматься любыми лабораториями, сертификационными органами в мире.
– Любое производство начинается с проектирования. Очень важно на этой стадии определить правильное направление, все риски, которые возможны при изготовлении той или иной продукции. Проверка продукции на стадии изготовления опытного образца, своевременное устранение каких-либо нюансов обеспечивает успех на рынке и быстрые выходы на него новой продукции.
Благодаря новой лаборатории процесс прохождения испытаний возможно ускорить не менее чем в пять раз. Более того, в любой момент предприятие сможет запланировать проведение испытаний и провести их буквально в течение 1–2 дней.
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Новая радиобезэховая камера в Минске позволит экономить на испытаниях электротранспорта десятки тысяч евро
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Фото: Владимир ШЛАПАК