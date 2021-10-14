Новая портативная консоль от Apple может вытеснить с рынка продукт Nintendo

В сети появилась свежая информация о будущей портативной консоли Apple, которая может стать неожиданностью для Nintendo, Sony и Microsoft. Возможно, в планах у яблочной компании взорвать индустрию и занять там лидирующую позицию. О том, чем удивит новинка, рассказали в эфире YouTube-канала "CopyPasta".
Судя по всему, консоль будет гибридной и станет прямым конкурентом Nintendo Switch и Steam Deck. Учитывая возможности Apple, их игровой сервис Apple Arcade и огромную базу фанатов по всему миру, портативная игровая консоль от Apple может иметь все шансы стать успешным продуктом.
До недавнего времени Nintendo Switch была единственной портативной игровой консолью, затем была презентована Steam Deck и многие стали называть ее убийцей Nintendo Switch. Однако настоящей убийцей может стать новинка от Apple. И поводы для переживания тут есть не только у Nintendo, но еще и у Sony и X-box. Ведь если Apple берется делать какой-либо продукт, то подходит к этому основательно.
Презентация запланирована на 18 октября. Выход игровой консоли от яблочного бренда будет второй попыткой захватить игровой рынок. Первую они предприняли в далеком 1996 году. Но та консоль довольно быстро была снята с продажи и считается одним из самых провальных изобретений Apple.
Судя по данным портала iMore, сейчас Apple работает над созданием игровой портативной консоли. Она будет гибридной: то есть ее можно будет использовать как в портативном режиме, так и подключив к телевизору. Это делает ее очень схожей с Nintendo Switch. Предполагается, что консоль от Apple будет использовать совершенно новые чипы, которые компания представит вместе с приставкой.
Подробной информации о новой консоли пока нет, ведь Apple умеет сохранять интригу и держать характеристики в секрете вплоть до самой презентации.
Так как Nintendo Switch полюбился пользователям не из-за графики, а из-за игр, Apple Arcade уже привлечены разработчики к созданию эксклюзивов. Возможно, на старте пользователи получат аналоги игр Mario. Если эта информация подтвердится, получается, что Apple серьезно настроена на конкуренцию с Nintendo. Особенно учитывая то, что на играх Apple уже сейчас зарабатывает гораздо больше, чем Sony, Nintendo и Microsoft вместе взятые.
Уже в понедельник, 18 октября, состоится новое онлайн-мероприятие Apple. Судя по актуальной информации, презентуют MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на базе процессора Apple M1 X. Возможно, покажут и наушники AirPods 3. После презентации станет доступна операционная система macOS Monterey, которую представили еще на летнем WWDC 2021.
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