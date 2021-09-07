Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Новая коллекция H&M, мерч Канье Уэста от Balenciaga и браслет-скелет от Рафа Симонса: что нового произошло в моде за неделю

Новая коллекция H&M, мерч Канье Уэста от Balenciaga и браслет-скелет от Рафа Симонса: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги первой недели сентября и рассказываем, с кем Gucci работает над новой коллаборацией, чем вдохновлена новая осенне-зимняя коллекция H&M и как выглядит линейка мерча от Канье Уэста. 

1. Коллаборация Gucci с дизайнером Азеде Жан-Пьером

Итальянский модный дом Gucci анонсировал капсульную коллаборацию с молодым американским дизайнером гаитянского происхождения Азеде Жан-Пьером. 

Фото: gucci.com

Их совместная коллекция будет показана на Неделе моды в Нью-Йорке, которая стартует 8 сентября. 

Детали капсулы Azede Powered by Gucci пока не раскрываются, однако уже известно, что она будет связана с трикотажем. Линейку представят в бутике итальянского бренда в Нью-Йорке и концепт-сторе Dover Street Market в Лос-Анджелесе.

После выхода коллекции Gucci сделает пожертвования в благотворительную организацию Core, которая оказывает поддержку жителям Гаити в кризисных ситуациях. 

2. Браслет-скелет от Рафа Симонса  

Бельгийский дизайнер Раф Симонс решил порадовать модников необычной моделью браслета и выпустил украшение в виде скелета. 

Фото: rafsimons.com

Впервые изделие было представлено на показе одноименного бренда Raf Simons осень-зима –  2021. На подиуме модели носили браслет как манжеты, которые фиксировали и зажимали ткани, обхватывая предплечья. Традиционным способом носить украшение тоже можно. 

Фото: rafsimons.com

Браслет изготовлен из латуни и отполирован до почти пурпурного оттенка.  Изделие имеет шарнирно-булавочную застежку, которая защелкивается на запястье. На внутренней стороне аксессуара нанесен логотип Raf Simons.

Стоимость необычного украшения составляет 1050 долларов. 

3. Новая коллекция от H&M 

Шведский бренд H&M показал новую осенне-зимнюю коллекцию –  2021/2022.


Фото: hm.com

В линейку вошли объемные пуховики, трикотажные платья, костюмы в полоску, брюки в пайетки, свитеры и водолазки, а также нижнее белье. Не обошлось без аксессуаров и обуви. Вещи изготовлены из органического хлопка и переработанного полиамида и полиэстра. Обувь выполнена из биоматериала Vegea – растительной альтернативы натуральной коже.


Фото: hm.com

Новая коллекция вдохновлена образом сильной и непримиримой женщины, которая не боится вызовов времени и готова заявить о себе. 

Коллекция H&M Studio поступит в продажу 9 сентября в интернет-магазине марки.

4. Balenciaga создал коллекцию мерча для Канье Уэста 

Не так давно американский рэпер Канье Уэст выпустил альбом Donda. Но помимо эффектного шоу на стадионе Soldier Field в Чикаго исполнитель решил выпустить капсульную коллекцию мерча пластинки (товары с символикой музыканта. – Прим. ред). Какой она получилась – рассказываем и показываем в нашем обзоре. 

Фото: kanyewest.com

В линейку вошли две модели двухслойных лонгсливов с принтами, а также кепка и маска с застегивающимися на молнию отверстиями для глаз. На одном из лонгсливов название альбома написано кириллицей. 

Дизайн коллекции разрабатывал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Все предметы одежды были изготовлены в США.  

Мерч Канье Уэста уже доступен на официальном сайте рэпера. 

Стоимость лонгсливов оценивается в 200 долларов, маску можно приобрести за 160 долларов, а кепку – за 60. 

5. Бывший бренд-директор adidas запускает собственную марку 

Фото: reutersconnect.com

Бывший бренд-директор adidas Эрик Лидтке заявил о запуске собственной марки под названием Unless. 

Бренд сосредоточится на принципах безотходного производства и выпуске полностью биоразлагаемой одежды. По словам Лидтке, марка будет пытаться создать новый Supreme или Yeezy, но с более экологичным подходом. 

Дебют Unless состоится уже этой осенью. В первой коллекции представят футболки, рубашки и худи. Над ними будут работать художники из Портленда. 

Поддержку Unless уже оказали инвестиционная компания Connect Ventures, агентство Creative Artists и венчурная фирма New Enterprise Associate.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы