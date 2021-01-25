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  2. Новая коллаборация Nike, детская коллекция Thom Browne и сумка-самолет от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Новая коллаборация Nike, детская коллекция Thom Browne и сумка-самолет от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, как Nike организовал коллаборацию с двумя брендами одновременно, какая самая необычная вещь в новой мужской коллекции от Louis Vuitton и как выглядит дебютная линейка для детей от Thom Browne.  

1. Nike готовит коллаборации с Sacai и Jean Paul Gaultier

«Есть бренды, с которыми даже несколько раз посотрудничать не стыдно», – подумали мы, когда узнали, что культовый спортивный бренд Nike выпускает коллаборацию с Sacai и Jean Paul Gaultier. 

Началось все с того, что прошлой осенью Nike и Sacai выпустили модель кроссовок VaporWaffle, которая была создана на основе двух предыдущих – новых Vaporfly и классических Pegasus 1983 года. Теперь предполагается, что к проекту присоединятся и Jean Paul Gaultier. 

Фото: Nike

На первых – пока неофициальных – снимках уже можно заметить пару деталей новых кроссовок – контрастные стежки, похожие на швы на бейсбольной перчатке, которые соединяют несколько материалов и стельку в фирменную полоску Jean Paul Gaultier. На сдвоенном язычке кроссовок красуются логотипы брендов Nike, sacai и Jean Paul Gaultier. Модель представлена в черно-белом цвете. 

Кроссовки были созданы специально для показа Jean Paul Gaultier, который должен был состояться еще в июле прошлого года, однако из-за пандемии показ был перенесен. 

Дата релиза коллаборации Jean Paul Gaultier x sacai x Nike пока неизвестна.

Фото: Nike

Но на этом совместная работа брендов не заканчивается. Вскоре Sacai вместе с Nike выпустят еще одну пару кроссовок, только на этот раз переосмысленные Blazer Low. Эта модель уже появлялась в коллаборации брендов в 2019 году, а на этот раз ее просто усовершенствуют другими деталями. Релиз ожидается в феврале. 

2. Сумка-самолет от Louis Vuitton 

На днях французский дом моды представил мужскую коллекцию осень-зима – 2021/22, которая поразила своими модными решениями всех модных критиков. И если пиджак с объемным цветком и зеленый цвет, которого в коллекции было очень много, радовали глаз, то было и то, к чему невзначай появлялись вопросы. 

Одна их таких вещей – сумка в виде самолета. Изделие действительно выглядит как мини-копия авиатранспорта: оно имеет все основные части настоящей модели – тут тебе и фюзеляж, и крылья, и киль. 

Фото: Louis Vuitton

Аксессуар выполнен из телячьей кожи коричневого цвета, украшенной фирменным логотипом модного дома. Также монограмму модного дома поместили в виде турбин «самолета», а окна пилота выполнили из форменных кожаных вставок. Сверху по всей длине корпуса вшит замок. Судя по маленьким ручкам, сумка предназначена только для носки в руках. 

Фото: Louis Vuitton

Видимо, данная модель создана на фоне ностальгии по путешествиям. К сожалению, такой «самолет» в Париж нас не увезет, но есть шанс, что может приблизить к финансовому краху. Да и насколько вещь вместительна и удобна остается только догадываться. 

Пока аксессуар еще не появился на официальном сайте бренда, ждем ценника. 

3. Thom Browne запустил линию одежды для детей

В нашем детстве было два наряда, в котором мы чувствовали себя отменными модниками: школьная форма (хорошо, если она была новой) и новогодний наряд (хорошо, если не от старших братьев или сестер). Однако сейчас полки магазинов ломятся от разнообразных детских вещей, поэтому ребенок может даже лечь спать нарядным. Так вот к чему мы это все – американский бренд Thom Browne выпустил коллекцию детской одежды, да не какой-нибудь, а посвященной униформе. 

К слову, дебют состоялся спустя 20 лет после запуска своей самой первой линии мужских костюмов made-to-measure.  


Фото: Thom Browne

Коллекция была представлена в рамках Недели мужской моды в Париже. В дебютную коллекцию вошли рубашки, кардиганы на пуговицах, однобортные пиджаки, брюки со стрелками, юбки в складку, фирменные гольфы с четырьмя полосками и не только. 

Фото: Thom Browne

Кстати, дизайнер признался, что в детстве носил практически то же самое. 

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Видео: Thom Browne

Палитра составлена из привычных для дизайнера Тома Брауна белого, серого, темно-синего цветов. 
Помимо лукбука, бренд выпустил короткое тематическое видео, где дети предстали в виде работников офиса. 
Линейка уже поступила в продажу на официальном сайте Thom Browne. 

4. Подвески с камелией на новых часах и кольцах Chanel

Знаменитый цветок Габриэль Шанель – камелия, является визитной карточкой бренда и «расцветает» практически на всем: от обуви, платьев, украшений и сумок до лакированных ширм в ее парижской квартире. Камелия как визитная карточка основательницы модного дома была почти такой же узнаваемой, как и переплетенные буквы C. На этот раз дизайнеры решили добавить эту деталь в качестве подвески к часам и кольцам линии Première. 

Фото: Chanel

Подвески выполнены из 18-каратного золота. Кроме того, помимо подвески кольцо украшают еще две камелии, чуть крупнее по размеру. 

Фото: Chanel

Часы с цветком выпущены в ограниченном количестве – 1000 штук. 

Обновленные модели кольца и часов Chanel уже представлены на сайте модного дома.

5. Weekday выпустил лимитированную коллекцию в стиле 2000-х годов

Мы не могли не рассказать о лимитированной коллекции шведского бренда Weekday, глядя на которую, можно словить неплохие флешбэки из 2000-х. Собственно, этому безудержному времени капсула и посвящена. Коллекция также вдохновлена образами Пэрис Хилтон, участниц группы Destiny’s Child и Бритни Спирс. 


Фото: Weekday

В лимитированную линейку входят длинные юбки А-силуэта из денима, слегка расклешенные джинсы с необычными деталями, кружевные топы и укороченные лонгсливы из трикотажа в рубчик.  

Цветовая палитра капсулы состоит из оттенков голубого, белого и бледно-желтого.  

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