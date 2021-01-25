Новая коллаборация Nike, детская коллекция Thom Browne и сумка-самолет от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, как Nike организовал коллаборацию с двумя брендами одновременно, какая самая необычная вещь в новой мужской коллекции от Louis Vuitton и как выглядит дебютная линейка для детей от Thom Browne.

1. Nike готовит коллаборации с Sacai и Jean Paul Gaultier

Фото:

Nike

Фото:

Nike

2. Сумка-самолет от Louis Vuitton

Фото:

Louis Vuitton

Фото:

Louis Vuitton

3. Thom Browne запустил линию одежды для детей

Фото:

Thom Browne

Фото:

Thom Browne

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Видео:

Thom Browne

4. Подвески с камелией на новых часах и кольцах Chanel

Фото:

Chanel

Фото:

Chanel

5. Weekday выпустил лимитированную коллекцию в стиле 2000-х годов