Что нового произошло в моде за неделю

1. Новая капсульная коллекция Maison Margiela

Фото:

maisonmargiela.com

Фото:

maisonmargiela.com

2. Рождественская кампания Bvlgari

Фото:

bulgari.com

Фото:

bulgari.com

3. Креативный директор Balenciaga отказался от фамилии

Фото:

hypebae.com

4. Зимняя капсульная коллекция от Isabel Marant

Фото:

isabelmarant.com

Фото:

isabelmarant.com

5. Рождественская коллекция посуды от Dior

Фото:

dior.com

Фото:

dior.com

Фото:

dior.com

Французский модный дом Maison Margiela показал осенне-зимнюю капсульную коллекцию под названием Avant-Premiere. В чем ее особенность – рассказываем.Во время работы над капсулой дизайнеры бренда переосмыслили идею традиционного кроя, экспериментируя с элементами рабочей одежды, стилем милитари и ограниченной цветовой гаммой.В линейку вошли укороченные пальто из шерсти, трикотажные топы с оборками, мини-юбки из замши, джинсы, пиджаки и куртки. Не обошлось и без аксессуаров. В коллекции представлены кожаные сумки, ботинки, сапоги, а также подвески, перчатки и чокеры.Новые вещи призваны сочетать моду и функциональность в повседневной жизни.Ювелирный дом Bvlgari представил новую рождественскую рекламную кампанию. Чему она посвящена – рассказываем.Творчество, звезды и мечты – вот три ключевых кита, на которых стоит идея кампании. По словам дизайнеров ювелирного бренда, все эти элементы напоминают о малых и больших чудесах, что делают жизнь замечательной, и о воплощении грез в пленительную реальность.Насколько она получилась сказочной – решать вам.У знаменитостей менять имена и брать псевдонимы нынче не модно. Другое дело – оставить себе только имя, как поступил креативный директор Balenciaga и основатель бренда Vetements Демна Гвасалия.Видимо, он, как и герой известного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Милославский, решил, что его фамилия слишком известная, чтобы ее называть.Теперь дизайнер просит называть его просто Демна. Об этом он заявил после очередного показа Balenciaga.Французский бренд Isabel Marant выпустил капсульную коллекцию для активного зимнего отдыха. Ее эксклюзивность в том, что она дебютная для марки.В капсуле представлены куртки, джемперы, брюки, шапки, балаклавы, варежки, а также ботинки и солнцезащитные очки.Вся линейка выполнена в кремовых, красных и медовых оттенках. Предметы одежды подходят не только для активного отдыха, но и для повседневной жизни.Коллекция уже поступила в продажу. Цены варьируются от 110 евро до 1950 евро.К надвигающимся праздникам французский модный дом Dior решил порадовать новой коллекцией посуды и декора своей интерьерной линейки Maison.В рождественской коллекции под названием Mythological Star представлены наборы столовых и десертных тарелок лиможского фарфора, свечи, подносы и блокноты. Ну и куда же без елочных игрушек в стиле минимализм!Вся линейка выдержана в кремовом и бело-золотистом цвете, а предметы декорированы узорами художника Пьетро Руффо.На десертных тарелках изображены пейзажные зарисовки, а на столовых можно увидеть героев древних мифов. На елочные игрушки Руффо поместил звезды, животных и логотип Dior.Стоимость предметов коллекции варьируется от 80 до 1200 долларов.