Новая функция WhatsApp увеличила число участников групповых звонков

Участвовать в таких аудио и видео вызовах теперь могут до восьми человек, сообщается в блоге компании.

— Групповые звонки особенно популярны сейчас, и пользователи попросили нас увеличить количество человек, которые могут одновременно в них участвовать. С сегодняшнего дня мы удваиваем количество участников групповых аудио- и видеозвонков WhatsApp — с четырех до восьми, — отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться новой функцией групповых звонков WhatsApp с большим количеством участников, всем пользователям необходимо обновить приложение до последней версии, доступной для iPhone и Android.