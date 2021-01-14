Разработчики мессенджера готовят опцию, которая поможет работать с большим количеством сообщений, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Новинка называется Read Later ("Прочитать позднее"), она сменит Archive ("Архив"). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сам диалог оказывался в "подвале" списка чатов. А теперь раздел будет закреплен вверху – пользователь сможет видеть сообщения, если зайдет туда. Но уведомления для этих чатов не предусмотрены.
Пока новая функция тестируется в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна на всех платформах.
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Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
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