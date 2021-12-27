Электрификация железной дороги: новая электричка из Калинковичей до Минска довезет почти в два раза быстрее

В свой день рождения Белорусская железная дорога открыла регулярное движение электропоездов на участке Калинковичи – Светлогорск – Жлобин. Завершенная электрификация позволяет сделать путь быстрее, поезда – надежнее, а затраты на перевозки – ниже. Уже накануне вечером первые пассажиры из Калинковичей преодолеют путь до столицы в более комфортных условиях.

Сегодня электрифицировано уже около 24 процентов всех железнодорожных путей страны. Переход на такую систему – огромный плюс, причем сразу по нескольким направлениям: это более комфортные путешествия для пассажиров, экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение себестоимости перевозок и меньший удар по экологии.

Открытие регулярного движения электропоездов на участке Калинковичи – Светлогорск – Жлобин превратили в настоящий праздник с музыкой, фейерверками и звуком колокола перед отправкой. Новые рейсы стали реальностью благодаря завершению электрификации участка Калинковичи – Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров протяженностью 141 км. Заместитель Премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак подчеркнул:

– Более десяти лет назад было выбрано масштабное направление развития – электрификация железной дороги. Сегодня мы видим не просто контактный провод над путями, мы видим, какая огромная работа была проведена по обновлению подвижного состава, обустройству инфраструктуры. Эта работа затрагивает всю железнодорожную отрасль.

Демонстрационный электропоезд обновил путь, а сегодня в 18:22 в первый рейс по маршруту Калинковичи – Светлогорск – Жлобин – Минск отправится поезд региональных линий бизнес-класса № 874/873, который прибудет в столицу Беларуси в 21:44.

С 28 декабря 2021 года в сообщении Калинковичи – Минск – Калинковичи ежедневно будут курсировать два поезда региональных линий бизнес-класса. Состав № 876/875 будет отправляться со станции Калинковичи в 06:02 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 09:34. В обратном направлении поезд отправится в 20:48 и прибудет в Калинковичи в 00:28. Поезд № 874/873 стартует из столицы в 14:00 и прибывает на станцию Калинковичи в 17:26. В обратном направлении поезд отправится в 18:22 и прибудет в Минск в 21:44.

Остановки поезда будут делать на станциях Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Красный Берег, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи. Самый большой плюс для пассажиров – сокращение времени, проведенного в пути. Если раньше из Калинковичей в Минск поезд шел от 4,5 до 6 часов, то после открытия движения электропоездов доехать можно будет за 3,5 часа.