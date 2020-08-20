Новая дорога соединила два агрогородка в Стародорожском районе

Новую лесохозяйственную дорогу открыли в Минской области. Это позволило соединить два населенных пункта и находящиеся в них лесничества в Стародорожском районе. Строили между агрогородками Пасека и Положевичи в непростых погодных условиях: частые ливни размывали отсыпанные участки, приходилось восстанавливать поврежденное покрытие. Общая стоимость работ составила свыше 800 тысяч рублей, рассказал главный лесничий Минского ГПЛХО Сергей НИЖНИК.

По протяженности новый отрезок пути составляет более 11,4 километра, это рекорд для лесохозяйственных артерий области. В целом к концу года на Минщине планируют ввести в эксплуатацию 24 километра новых лесохозяйственных дорог. Сейчас в Логойском районе строят гравийку из Красно-Швабского лесничества протяженностью 7,6 километра, а в Пуховичском – от Скрыльского лесничества, ее длина составит 6,5 километра. Ввод первой запланирован на конец сентября, второй – на октябрь.

По оценке главного лесничего, новые лесные дороги помогут уменьшить себестоимость вывоза древесины, ведь технике не придется делать крюк. Кстати, в свое время там, где сейчас на Стародорожчине появилась новая гравийка, пролегал «екатерининский шлях». Но проехать по нему в последние годы было невозможно.

Строительство подобных объектов – одно из важнейших направлений работы Минлесхоза. Благодаря тому, что они есть, можно оперативно ликвидировать лесные пожары, защищать лес от болезней и вредителей, проводить лесовосстановительные работы. Кроме того, можно осваивать новые расчетные лесосеки. По данным пресс-службы Минлесхоза, ежегодно в стране вводят в эксплуатацию не менее 100 километров таких дорог. Регулируются объемы строительства действующей Госпрограммой «Белорусский лес».