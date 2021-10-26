Нотариусы проведут в Минске бесплатные консультации

Столичные нотариусы организуют бесплатные консультации для граждан. Об этом сообщают на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.
В нотариальной конторе № 1 Первомайского района Минска 28 октября в честь Международного дня бабушек и дедушек нотариусы и консультанты проведут онлайн-консультации для людей старшего поколения.
Бесплатные консультации можно будет получить и в следующем месяце. В нотариальной конторе № 3 Фрунзенского района 1 ноября дадут необходимые рекомендации преподавателям, студентам и работникам Белорусского государственного медицинского университета. Бесплатные консультации будут символическим подарком к столетнему юбилею вуза.
Подарок к профессиональному празднику подготовила и нотариальная контора № 2 Заводского района: 19 ноября нотариусы и консультанты проведут день онлайн-консультирования представителей сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
26 ноября, во Всемирный день информации, бесплатные консультации граждане смогут получить в нотариальной конторе № 3 Заводского района.
28 ноября в честь принятия нотариата Беларуси в Международный союз нотариата за бесплатными консультациями следует обращаться в первую Минскую городскую нотариальную контору.
Отмечается, что все консультации будут проводиться только по телефонам нотариальных контор, номера которых размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".
Фото из архива БЕЛТА