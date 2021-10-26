SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Нотариусы проведут в Минске бесплатные консультации

Нотариусы проведут в Минске бесплатные консультации

Столичные нотариусы организуют бесплатные консультации для граждан. Об этом сообщают на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.


В нотариальной конторе № 1 Первомайского района Минска 28 октября в честь Международного дня бабушек и дедушек нотариусы и консультанты проведут онлайн-консультации для людей старшего поколения.  

Бесплатные консультации можно будет получить и в следующем месяце. В нотариальной конторе № 3 Фрунзенского района 1 ноября дадут необходимые рекомендации преподавателям, студентам и работникам Белорусского государственного медицинского университета. Бесплатные консультации будут символическим подарком к столетнему юбилею вуза. 

Подарок к профессиональному празднику подготовила и нотариальная контора № 2 Заводского района: 19 ноября нотариусы и консультанты проведут день онлайн-консультирования представителей сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

 26 ноября, во Всемирный день информации, бесплатные консультации граждане смогут получить в нотариальной конторе № 3 Заводского района.

28 ноября в честь принятия нотариата Беларуси в Международный союз нотариата за бесплатными консультациями следует обращаться в первую Минскую городскую нотариальную контору.

Отмечается, что все консультации будут проводиться только по телефонам нотариальных контор, номера которых размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы