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  2. Нотариусы Минской области 26 и 27 ноября проведут бесплатные консультации по телефону

Нотариусы Минской области 26 и 27 ноября проведут бесплатные консультации по телефону

Информация об этом размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП).

Фото: БЕЛТА

Акция приурочена к Всемирному дню информации. 26 ноября с 10:00 до 12:00 бесплатные консультации пройдут в нотариальных конторах Клецкого, Узденского, Стародорожского районов, городского поселка Смиловичи Червенского района, нотариальной конторе Минского района № 4.

В честь принятия нотариата Беларуси в Международный союз нотариата 27 ноября с 10:00 до 12:00 бесплатные консультации пройдут в нотариальных конторах Заславля, Логойского, Мядельского, Червенского районов, а также нотариальной конторе Минского района № 3.

Отмечается, что в день проведения акции обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу можно только по телефонам вышеуказанных нотариальных контор. Их номера можно посмотреть на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса". 
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