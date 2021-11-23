Нотариусы Минской области 26 и 27 ноября проведут бесплатные консультации по телефону

Акция приурочена к Всемирному дню информации. 26 ноября с 10:00 до 12:00 бесплатные консультации пройдут в нотариальных конторах Клецкого, Узденского, Стародорожского районов, городского поселка Смиловичи Червенского района, нотариальной конторе Минского района № 4.В честь принятия нотариата Беларуси в Международный союз нотариата 27 ноября с 10:00 до 12:00 бесплатные консультации пройдут в нотариальных конторах Заславля, Логойского, Мядельского, Червенского районов, а также нотариальной конторе Минского района № 3.Отмечается, что в день проведения акции обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу можно только по телефонам вышеуказанных нотариальных контор. Их номера можно посмотреть на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".