Нотариусы и адвокаты Минской области бесплатно проконсультируют 2 декабря

В преддверии Дня юриста нотариусы и адвокаты Минской области 2 декабря примут участие в акции по оказанию бесплатной правовой помощи населению. Об этом сообщают на сайте Белорусской нотариальной палаты.
Акцию проведет главное управление юстиции Минского облисполкома совместно с Минской областной нотариальной палатой и Минской областной коллегией адвокатов. Специалисты ответят на вопросы, которые входят в их компетенцию.
Прием граждан будет осуществляться с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68, 1-й этаж, каб. 104.
Фото: pixabay.com