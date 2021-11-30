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  2. Нотариусы и адвокаты Минской области бесплатно проконсультируют 2 декабря

Нотариусы и адвокаты Минской области бесплатно проконсультируют 2 декабря

В преддверии Дня юриста нотариусы и адвокаты Минской области 2 декабря примут участие в акции по оказанию бесплатной правовой помощи населению. Об этом сообщают на сайте Белорусской нотариальной палаты.


Акцию проведет главное управление юстиции Минского облисполкома совместно с Минской областной нотариальной палатой и Минской областной коллегией адвокатов. Специалисты ответят на вопросы, которые входят в их компетенцию.

Прием граждан будет осуществляться с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68, 1-й этаж, каб. 104.

Фото: pixabay.com
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