Нотариусы Гродненской области бесплатно проконсультируют граждан 15 сентября

На будущей неделе, 15 сентября, нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Об этом сообщается на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП).
Акция, проводимая Гродненской областной нотариальной палатой вместе с областной научной библиотекой имени Е.Ф. Карского, пройдет в рамках празднования Дня библиотек в Беларуси.
Бесплатные консультации можно получить в следующих учреждениях: библиотека имени Е.Ф. Карского (Гродно, ул. Карбышева, 17), Гродненская городская библиотека № 10 (Гродно, ул. Пестрака, 36), Дятловская районная библиотека (Гродненская область, Дятлово, ул. Чапаева, 18), Лидская районная библиотека имени Я. Купалы (Гродненская область, Лида, ул. Ленинская, 10), Островецкая районная библиотека (Гродненская область, Островец, пр. Энергетиков, 2), Ошмянская районная библиотека (Гродненская область, Ошмяны, ул. Советская, 19/2), Сморгонская районная библиотека (Гродненская область, Сморгонь, ул. Танкистов, 6), Щучинская районная библиотека имени Тётки (Гродненская область, Щучин, ул. Ленина, 50).
Получить консультацию можно по указанным адресам в период с 12:00 до 14:00. У всех граждан будет возможность задать вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Специалисты могут проконсультировать по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, оформления доверенностей, договоров дарения, купли-продажи недвижимого и иного имущества, брачных договоров. Принимать граждан планируют в порядке очереди.
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