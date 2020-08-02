Следствие обнаружило нестыковки в показаниях задержанных в Минске 33 членов частной военной компании Вагнера. Об этом сегодня в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1» заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
Руководитель СК сказал:
- В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей (задержанных членов ЧВК. - Прим ред.). Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита, иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них разные цели попадания в эту страну: кто-то летел загорать, кто-то - отдыхать, кто-то - охранять какие-то объекты якобы. А кто-то - «осмотреть собор святой Софии». Вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Республике Беларусь возникает все больше и больше.
Иван Носкевич подчеркнул:
- С учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах - до 200 человек, - правоохранителями принимаются все возможные меры по установлению их и, соответственно, задержанию на территории республики, если таковые будут. Нужно сказать, что в дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация - где-то кого-то заметили, где-то выявлены подозрительные люди. Она вся аккумулируется, анализируется. Пока дополнительно никто не задерживался.
Опубликовано:
1648
Носкевич: вопросов относительно целей и задач появления 33 членов ЧВК в Беларуси все больше и больше
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ