Носкевич: 2021 год в Следственном комитете объявлен годом дополнительных мер по улучшению качества расследований уголовных дел экстремистской направленности

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета, рассказал об итогах работы ведомства в 2020 году. В заседании под председательством главы ведомства Ивана Носкевича принимали участие также заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, члены коллегии Следственного комитета, начальники ряда структурных подразделений.
По словам Носкевича, количество возбужденных уголовных дел увеличилось на 6,7% по сравнению с предыдущим годом – более 98,2 тыс. Общий рост уровня преступности обусловлен в первую очередь увеличением количества преступлений в сфере высоких технологий. Окончено производство более чем по 42,9 тыс. уголовным делам.
– Поддерживается стабильно высокий уровень оперативности предварительного расследования. Расследование половины (50,7%) уголовных дел окончено в срок до 1 месяца, что лучше аналогичного показателя по результатам работы за 2020 год (47%). Снизилась доля уголовных дел, расследование по которым окончено в срок свыше двух месяцев – в истекшем году этот показатель составил 15,8% (18,1% – в 2020).
Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба и стоимости имущества, арестованного в обеспечение ущерба, составила 66,1 млн руб. В ведомстве продолжается работа по установлению фактов нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По результатам рассмотрения представлений приняты меры в отношении 2,6 тысячи должностных лиц.
При подведении итогов года ведомство особое внимание обратило на дела экстремистской направленности:
– С 9 августа 2020 года нами зарегистрировано 2300 преступлений экстремистской направленности. 557 уже расследованы и переданы прокурорам для направления в суд. Претензий по качеству расследования не поступало, – рассказал Иван Носкевич.
Придавая особую значимость расследованию таких дел, 2021 год в Следственном комитете объявлен годом принятия дополнительных мер по улучшению качества расследований уголовных дел экстремистской направленности:
– Нами уже проведен ряд мероприятий. Укреплены подразделения по расследованию преступлений в сфере защиты прав личности и общественной безопасности в центральном аппарате Следственного комитета и в управлениях по областям. Введены специализации по расследованию дел экстремистской направленности в районных отделах Следственного комитета, – уточнил председатель СК.
Также, по его словам, особое внимание будет уделено процессуальному контролю за расследованием дел экстремистской направленности.
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич отметил, что в прошедшем году в служебной деятельности ведомства основное внимание уделялось совершенствованию работы по противодействию преступности в сфере высоких технологий:
– Нами выработан и реализуется комплекс мер, направленных на повышение эффективности расследования этой категории преступлений, совершенствование механизмов процессуального контроля, организационной структуры подразделений, профессиональной подготовки следователей, – подчеркнул Иван Носкевич. – Учитывая продолжающийся рост киберпреступлений, вопросам их расследования мы будем уделять особое внимание и в текущем году.
Следственным комитетом продолжается активное участие в реализации государственной политики, подготовке предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, правовому и криминалистическому обеспечению деятельности ведомства. В прошедшем году подготовлены предложения по комплексной корректировке уголовного законодательства, ряд из которых реализован. В частности, расширено применение звуко- и видеозаписи в ходе предварительного расследования, предусмотрена возможность наложения ареста на криптовалюту, разработана новая редакция главы Уголовного кодекса о преступлениях против информационной безопасности.
– Значимым событием в деятельности ведомства явилось создание учреждения образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь». В настоящий момент перед учреждением образования поставлена задача использовать возможности и потенциал учебного заведения для обучения и повышения квалификации максимального количества следователей нашей страны, – отметил Носкевич.
На заседании коллегии также были отмечены лучшие территориальные подразделения. По результатам работы за 2020 год лучшими признаны:
УСК по Гомельской области;
Пинский МРОСК;
Щучинский РОСК;
Зельвенский РОСК.
В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония вручения наград и погон сотрудникам Следственного комитета.
Фото: БЕЛТА
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Носкевич: 2021 год в Следственном комитете объявлен годом дополнительных мер по улучшению качества расследований уголовных дел экстремистской направленности
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