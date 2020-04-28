Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве жены

Полиция Норвегии задержала миллионера Тома Хагена, супруга которого Анне-Элисабет Фалкевик Хаген была похищена в октябре позапрошлого года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава одного из местных полицейских округов Ида Эйстесе, пишет ТАСС.
"Полиция восточного полицейского округа сегодня задержала Тома Хагена, ему вменяется убийство или содействие убийству Анне-Элисабет Хаген", — сообщила она. Жена миллионера все еще не найдена, добавили в полиции.
В прошлом году в полиции выдвинули предположение, что жену Тома Хагена убили, а ее похищение инсценировали для того, чтобы замести следы.
Том Хаген — норвежский инженер и крупный инвестор. В 2018 году Хаген занял 172-ю позицию в списке самых богатых людей Норвегии по версии журнала Capital. Его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (это примерно 200 миллионов долларов).