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  2. Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве жены

Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве жены

Полиция Норвегии задержала миллионера Тома Хагена, супруга которого Анне-Элисабет Фалкевик Хаген была похищена в октябре позапрошлого года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава одного из местных полицейских округов Ида Эйстесе, пишет ТАСС.


"Полиция восточного полицейского округа сегодня задержала Тома Хагена, ему вменяется убийство или содействие убийству Анне-Элисабет Хаген", — сообщила она. Жена миллионера все еще не найдена, добавили в полиции.

В прошлом году в полиции выдвинули предположение, что жену Тома Хагена убили, а ее похищение инсценировали для того, чтобы замести следы.

Том Хаген — норвежский инженер и крупный инвестор. В 2018 году Хаген занял 172-ю позицию в списке самых богатых людей Норвегии по версии журнала Capital. Его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (это примерно 200 миллионов долларов).
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Фото: РЕЙТЕР
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