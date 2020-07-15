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Норвегия открывает границы для поездок в более чем 20 стран Европы

В Норвегии с 15 июля сняты введенные в марте из-за пандемии нового коронавируса ограничения на поездки в 21 страну Европы, сообщает пресс-служба правительства страны. В их числе Германия, Испания, Италия, Франция, Греция, Польша, Чехия, Великобритания и другие.


При путешествиях в эти страны не нужно будет отбывать обязательный карантин. В Швецию с 15 июля поездки разрешены только в три региона, передает ТАСС. Ранее Норвегия уже открыла границы с Финляндией, Данией и Исландией.

После выявления в конце февраля первого случая коронавируса в Норвегии запретили въезд иностранцев. В апреле началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий, был снят запрет на поездки на дачу.

Всего в стране зарегистрировано 8 984 случаев инфицирования коронавирусом и 253 летальных исхода.

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Фото: РЕЙТЕР
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