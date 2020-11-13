Вчера на торгах был продан один из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья — дворец Горваттов, что в Наровле Гомельской области. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Фото: pixabay.com
Поскольку на торги зарегистрировался только один участник, цена продажи составила 53,357 тысячи рублей, т.е. начальная стоимость плюс 5 процентов. Покупателем дворца стало юридическое лицо.
К сожалению, пока точно не известно, как новый владелец поступит с памятником архитектуры XIX века. Однако согласно условиям электронных торгов здание дворца и земельный участок, на котором оно располагается, должны использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма.
К слову, ранее местные власти неоднократно пробовали продать дворец Горваттов на традиционном голосовом аукционе, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Найти покупателя удалось только благодаря электронным торгам.
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Наровлянский дворец Горваттов ушел с молотка за 53 тысячи
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