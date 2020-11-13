Наровлянский дворец Горваттов ушел с молотка за 53 тысячи

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Поскольку на торги зарегистрировался только один участник, цена продажи составила 53,357 тысячи рублей, т.е. начальная стоимость плюс 5 процентов. Покупателем дворца стало юридическое лицо.К сожалению, пока точно не известно, как новый владелец поступит с памятником архитектуры XIX века. Однако согласно условиям электронных торгов здание дворца и земельный участок, на котором оно располагается, должны использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма.К слову, ранее местные власти неоднократно пробовали продать дворец Горваттов на традиционном голосовом аукционе, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Найти покупателя удалось только благодаря электронным торгам.