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  2. Нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий увеличили в Беларуси

Нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий увеличили в Беларуси

Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма от 1 апреля 2020 года № 14, передает БЕЛТА.

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Согласно документу нормы расходов на питание в сутки на одного человека для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в местные календарные планы проведения таких мероприятий, увеличены с Br 5,3 до Br 6,15, для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в республиканский календарный план их проведения, — с Br 5,7 до Br 6,6. А для участников международных мероприятий, включенных в республиканский календарный план, это норма увеличена с Br 8,8 до Br 10,2 включительно.

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