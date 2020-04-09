Нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий увеличили в Беларуси

Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма от 1 апреля 2020 года № 14, передает БЕЛТА.

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Согласно документу нормы расходов на питание в сутки на одного человека для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в местные календарные планы проведения таких мероприятий, увеличены с Br 5,3 до Br 6,15, для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в республиканский календарный план их проведения, — с Br 5,7 до Br 6,6. А для участников международных мероприятий, включенных в республиканский календарный план, это норма увеличена с Br 8,8 до Br 10,2 включительно.