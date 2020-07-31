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  2. Нормы КоАП и УК об ответственности за нарушение законодательства о выборах размещены на сайте БРКА

Нормы КоАП и УК об ответственности за нарушение законодательства о выборах размещены на сайте БРКА

Белорусская республиканская коллегия адвокатов напомнила об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о выборах и порядке осуществления избирательных прав. Соответствующая информация размещена на сайте БРКА, передает БЕЛТА.

На сайте коллегии опубликована подборка норм Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. Речь идет об ответственности, в частности, за умышленные уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму, незаконное проведение опросов общественного мнения, нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи.

В БРКА отметили, что, в соответствии со ст.33 Конституции Беларуси, граждане вправе свободно выражать свое мнение по любому вопросу. Однако такое право зачастую приводит к конфликту интересов, когда каждый считает свое мнение единственно верным. Белорусская республиканская коллегия адвокатов неоднократно обращала внимание граждан на то, что все разногласия необходимо разрешать в рамках законодательства.

Адвокаты также просят не забывать: иногда необдуманные поступки влекут необратимые последствия, а незнание закона не освобождает от ответственности.

В последующем БРКА будет также информировать всех заинтересованных о нормах законодательства по актуальным для общества вопросам.

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