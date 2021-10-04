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  2. Nord Stream 2 AG начал заполнять газом первую нитку "Северного потока - 2"

Nord Stream 2 AG начал заполнять газом первую нитку "Северного потока - 2"

Nord Stream 2 AG начал заполнение газом первой нитки "Северного потока - 2". Об этом сообщает РИА Новости


Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

"Северный поток — 2" - газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершилось в начале сентября нынешнего года. Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. 

Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.

Отмечается, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
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Фото: РЕЙТЕР
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